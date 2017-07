Il procuratore sportivo Ersin Akan, direttore della EMG Mundial Sports Media GmbH, agenzia che cura gli interessi di Jeremy Toljan, difensore dell'Hoffenheim, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad AreaNapoli.it commentando le indiscrezioni sul suo assistito: "Il Napoli è un grande club, una società blasonata e di tradizione, con giocatori importanti. Detto questo, voglio però aggiungere che oggi abbiamo altri piani. Nel calcio non si può mai sapere cosa potrà succedere, ma non è il momento, per Toljan, di trasferirsi altrove: deve restare in Germania per crescere come professionista e andare avanti nella propria carriera. E' un ragazzo giovane e qui continuerà a maturare. I rumors dall'Italia sono aumentati? Ce ne curiamo poco. E' normale che un giocatore giovane, versatile e titolare in una delle Nazionali giovanili più forti al mondo faccia parlare di sè in giro. Ha sorpreso gli addetti ai lavori per le prestazioni ad Euro 17? Ha giocato bene, come sa, ed ha vinto il torneo. Cresce anno dopo anno. E farà sempre meglio".