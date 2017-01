Marco Sommella, agente di Lorenzo Tonelli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tonelli è una sorpresa solo per chi non lo conosceva. Il Napoli ha voluto anticipare la concorrenza, c’erano squadra italiane ed estere sul ragazzo. È stato frenato dal problema al ginocchio, ma non è una sorpresa per chi lo conosce bene. A Napoli paga il fatto di avere due mostri sacri davanti come Albiol e Koulibaly. Gli errori difensivi sono più frutto del caso che di meccanismi sbagliati. È un giocatore che ha sempre dato il suo, purtroppo ha pagato questi mesi di inattività. È entrato con la testa giusta, i gol li ha sempre fatti e non è una sorpresa, soprattutto sui calci piazzati. È un giocatore che dà l’anima in campo, è uno che non si risparmia e butta il cuore fino alla fine della partita. Lui è felice qui e vuole imporsi qui"