"Tra gennaio e febbraio mi è stato detto dell’interesse del Napoli per Simone Verdi, in estate invece non mi risulta nulla". Lo ha detto Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, intervenendo ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione Si gonfia la rete: “In questo momento non ci stiamo ponendo il problema di fare uno step in avanti, Simone ha avuto una crescita graduale anno dopo anno. Volevamo rimanere a Bologna per fare bene in questa stagione e siamo contenti così. Per un calciatore c’è sempre l’ambizione di crescere e andare avanti, ma in questo momento stiamo pensando esclusivamente al Bologna. Se durante l’anno dovesse presentarsi qualche situazione, sarà il Bologna a dirci. Noi abbiamo un contratto fino al 2021".



IL MAESTRO - "Io amo Napoli e la costiera, spero di ritornarci presto", aggiunge Orgnoni: "A Simone non l’ho chiesto se Napoli gli piace, ma sicuramente gli farebbe piacere lavorare di nuovo con Sarri. Con il mister ha un rapporto speciale, staremo a vedere”.