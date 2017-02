TI AMO AMORE MÍO #relax #spa #gym #despuesdelgym Un post condiviso da ROCIO OLIVA (@rocio_g_oliva) in data: 13 Feb 2017 alle ore 14:09 PST

per incitare il suocontro il, Diego Armandosi rende protagonista di uno spiacevole episodio fuori dal campo. Dopo aver preso a male parole un giornalista che lo tampinava, il Pibe de Oro è stato sottoposto a un interrogatorio da parte della polizia spagnola per la presunta aggressione alla compagna, Rocio. Un'aggressione avvenuta nella stanza dell'hotel dove alloggia l'argentino; a chiamare la polizia è stato il direttore dell'albergo in seguito alle urla della fidanzata che provenivano dalla camera.Secondo quanto scrive As, la polizia è arrivata sul posto per interrogare l'ex calciatore alle 8.30 del mattino. Rocio non ha presentato denuncia e, a quanto riferiscono i media spagnoli, non presenta lesioni evidenti che lascino pensare a un'aggressione. Prima una lite nel ristorante dove la coppia stava festeggiando San Valentino, proseguita poi in albergo. "E' stata solo una forte lite" le parole di Rocio agli inquirenti.