Altro round. Oggi riparte il processo sportivo contro Andrea Agnelli.



14.00 AGNELLI A ROMA - Falliti i tentativi di patteggiamento dopo la sospensione dello scorso 26 maggio, oggi pomeriggio il presidente della Juventus è arrivato a Roma presso il tribunale della Figc presieduto da Cesare Mastrocola.



L'ACCUSA - Il procuratore Pecoraro lo accusa di aver violato l'articolo 12 (quello che regola i rapporti con i tifosi) per l'eccessiva dotazione di biglietti "favorendo consapevolmente il bagarinaggio, partecipando personalmente a incontri" con ultrà vicini alla 'ndrangheta, per "acquisire la benevolenza degli ultras". Per la giustizia sportiva il tema caldo è la cessione di biglietti in numero massiccio, ben oltre il consentito: il procuratore federale Giuseppe Pecoraro contesterà l'averne riservati migliaia a partita dal 2011 ai gruppi organizzati sapendo che sarebbero stati sfruttati per il bagarinaggio. Nel deferimento ha parlato di "contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata". Aggravante: gli introiti per i bagarini avrebbero finanziato la 'ndrangheta.



GLI ALTRI - Saranno giudicati anche altri due dipendenti bianconeri: il capo della biglietteria Stefano Merulla e il security manager Alessandro D'Angelo, oltre all'ex responsabile del marketing Francesco Calvo, ora al Barcellona.



GIA' CONDANNATO DOMINELLO - Il processo sportivo è figlio dell'inchiesta 'Alto Piemonte' della procura di Torino, che ha scoperto le infiltrazioni 'ndranghetiste nella curva bianconera. L'ultrà Rocco Dominello, che Agnelli ha ammesso di avere "incontrato 3 o 4 volte ma sempre con altre persone", è stato condannato per associazione mafiosa e tentato omicidio a 7 anni e 9 mesi. Assolto invece Germani, il tramite tra lui e la Juve.