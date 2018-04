Nell'ambito dello Juventus Official Fan Club Day, parla il presidente dei bianconeri, Andrea Agnelli: "La crescita dei club è per noi un grandissimo risultato. Quando la squadra si avvicina a voi, sapete dimostrare tutto il vostro affetto. Vi ringrazio di cuore per essere qui da tutto il mondo, e per portare ovunque la vostra passione bianconera. Avremmo sperato di uscire con due risultati differenti, sia dalla Champions che dal match delle women (Juve sconfitta per 2-1 dal Brescia in campionato, ndr). Ma il mio e nostro compito è guardare avanti: non si vive di rimpianti, ma di obiettivi, pensando ai risultati davanti a noi".



Presente anche l'ad Beppe Marotta: "Dobbiamo continuare a ragionare in termini di evoluzione e di crescita. Nel DNA della Juventus c'è la voglia di combattere, l'abnegazione. Va messo da parte il rammarico per mercoledì e pensare ai prossimi traguardi. La grande passione che gravita attorno alle Juventus Women conferma l'amore per i colori bianconeri, indipendentemente dal fatto che giochino maschi o femmine".