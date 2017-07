Intervista a Tuttosport per il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Un messaggio di fiducia tra mercato e ambizioni per il futuro bianconero: "La mia Juve è solo all'inizio, i 6 scudetti sono una base di partenza", ha detto Agnelli. Che poi torna su Cardiff: "Mi dispiace per com'è andata la finale di Cardiff col Real Madrid. Ma una stagione non si giudica solo per 20 minuti, c'è tanto altro ed è una base ottima".



Chiosa sull'intervallo proprio della partita col Real Madrid su cui circolano voci di litigi e simili: "Io ero nello spogliatoio all'intervallo. La verità è che non è successo assolutamente nulla, e lo dico perché ero presente".