L'ex allenatore della Fiorentina Aldo Agroppi si esprime a proposito di vari temi legati alla squadra viola attuale al TGR Toscana: 'Sousa almeno per quanto mi riguarda si presenta bene, io gli sono grato per aver avuto delle liti con Lippi (ride ndr). Si può essere bravi o anche i migliori ma se non fai risultato è normale essere contestato. Sousa può essere bravo o scarso ma dove va con questa squadra e questi gicocatori? Bernardeschi invece è rimbambito da ciò che legge tra l’ingaggio che potrebbe avere ed il futuro. Adesso vive in un altro mondo, se posso dargli un consiglio gli direi di non leggere i giornali e di non guardare la televisione. Se i Della Valle hanno il braccino corto fanno bene. Possono anche investire per accontentare la gente ma non vincerebbero comunque. Il tifoso deve capirlo: Firenze politicamente ed economicamente non può competere con società che hanno soldi esteri e che hanno rovinato i club minori'.