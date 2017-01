Aldro Agroppi, ex allenatore anche della Fiorentina, a Radio Blu parla del momento dei viola: 'La Fiorentina ha giocato alla grande ed ho goduto molto per la vittoria, poi ho festeggiato con mia moglie. Cosa c'è di meglio per noi fiorentini che battere la Juventus? Ora però attenzione perché sabato c'è il Chievo Verona, e non va sottovalutato. E' molto difficile ripetersi dopo vittorie del genere. La preparazione alle partite serve a trovare motivazione per battere anche il Chievo. Sarebbe insopportabile perdere sabato'.