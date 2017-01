La stagione trascorsa finora dal Manchester City è nettamente al di sotto delle aspettative: nonostante il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League, infatti, i Citiziens occupano il quinto posto in Premier League a dieci punti di distanza dal Chelsea di Antonio Conte e, soprattutto, Guardiola non sembra ancora essere riuscito a portare la sua idea di calcio in Inghilterra, di cui tanto ne ha beneficiato qualche anno fa il Barcellona del tiki-taka. Nel costruire la sua squadra, l'allenatore spagnolo non sembra guardare in faccia nessuno: neanche Aguero. L'argentino, infatti, non ha ancora rinnovato con gli inglesi e l'arrivo di Gabriel Jesus non fa che alimentare il suo malumore. Quest'estate il Real Madrid sarà la prima squadra a sferrare l'offerta per avere El Kun, ma anche la Juve segue con attenzione l'evolversi della situazione, sognando un tridente delle meraviglie con Dybala e Higuain.