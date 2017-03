Sergio Aguero, attaccante del Manchester City, ha parlato del suo futuro, che potrebbe essere lontano dall'Inghilterra, e dell'interesse del Real Madrid nei suoi confronti: ''Non sto assolutamente pensando al Real così come a nessun altro club. Sono concentrato sul gioco e ho ancora tre mesi per dare il massimo. Non voglio pensare al mio futuro, la mia volontà è quella di restare, ma vedremo a giugno cosa accadrà. Spero che vinceremo il titolo che è la cosa più importante al momento''.