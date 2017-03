Sergio Aguero brancola nel buio, poiché non sono ancora chiari i piani del Manchester City su di lui per il futuro. Se da un lato, Pep Guardiola ha più volte affermato che il City non ha alcuna intenzione di privarsi dell’attaccante argentino, dall’altro le impressioni del “Kun” sono ben diverse. Infatti Aguero, secondo quanto riportato dal “Sun”, avrebbe come la sensazione di "non essere considerato": Il club non gli avrebbe parlato, o spiegato il ruolo che rivestirebbe nel loro progetto, per la prossima stagione e per il futuro. Non saprebbe, quindi, se rientra o meno nei piani del City, società che potrebbe anche decidere di guadagnare cifre monster dalla vendita del Kun.



​REAL E PSG ALLA FINESTRA - Ovviamente la situazione ha destato l’interesse di club come Real Madrid e Paris Saint-Germain, da sempre interessati al talento argentino. Il quadro risulta destabilizzante, soprattutto considerando le parole di Aguero intervistato mercoledì, con le quali aprirebbe a nuovi possibili scenari quest’estate: “La mia intenzione è quella di rimanere in questo club a lungo. Ho tre mesi a disposizione per dimostrare il mio valore, poi, come ho sempre detto, a giugno vedremo cosa accadrà. Niente si deciderà prima di questa estate”.