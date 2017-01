- Questa 'competizione' amatoriale è. I match si svolgono in unqueste vengono formate al momento e non è necessario presentarsi già organizzati.l'iscrizione costa circa 80 euro, non c'è un particolare abbigliamento richiesto se non vestiti da buttare e, per evitare di perdere le scarpe, gli organizzatori consigiano di fissarle alla caviglia con nastri molto resitenticartellino rosa per chi causa la caduta dell'avversario e cartellino nero per coloro che causano falli molto gravi, il contatto fisico è molto tollerato dagli arbitri per rendere il tutto più divertente.E il campo di fango si trova proprio in mezzo al nulla, vicino a un campeggio che per le temperature estreme è aperto solamente durante i mesi estivi.tutti infatti ne conoscono regole e organizzazione, è una delle poche fonti di svago offerte da questo luogo nella parte più estrema e isolata della Nazione (per gran parte dell'inverno non è raggiungibile con l'auto per le pessime condizioni delle strade). Si gioca il primo weekend di agosto.- "C'è grande fermento e attesa per il calcio nel fango a Ísafjördur, come sempre", Gylfi Ólafsson, rappresentante della competizone al giornale 'Morgunbladid'. Il torneo è un mix tra competitività estrema e 'cazzeggio'. "Il calcio nel fango di Ísafjördur è l'unico riconosciuto uffcialmente in Islanda", continua Ólafsson. "Incoraggiamo sopratutto le donne a partecipare; solitamente la loro presenza molto scarsa". E infine: "I partecipanti non devono avere particolare preparazione per partecipare al torneo".