Matteo Ferrari e Mesut Ozil sono un ricordo lontano che gli ha portato in dote (dal primo) il figlio Aron. Intervistata da Silva Toffanin a Verissimo la bellissima modella venezuelana Aida Yespica ha però rinnegato il suo passato confermando la volontà per il futuro di non concedersi più a un calciatore.



"Non voglio dipendere più dagli uomini. In passato è stato così, ma poi arriva sempre il momento in cui te lo rinfacciano ed è bruttissimo. Basta con i calciatori". Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip ora la Yespica si sta dedicando a numerosi progetti lavorativi senza trascurare, però, il suo lato sexy che non perde occasione di mostrare ai suoi follower su Instagram. Eccola nella nostra gallery.