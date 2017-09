La nuova vita di Aida Yespica passa ancora una volta dall'Italia. La bellissima modella venezuelana aveva lasciato il nostro paese dopo gli scandali che l'avevano vista coinvolta e si era trasferita negli Stati Uniti dove si è prima sposata, poi lasciata e infine rifidanzata salvo poi lasciarsi nuovamente. Una vita di alti e bassi che però ora sta trovando continuità e serenità ancora una volta grazie all'Italia dove la Yespica è tornata per prendere parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.



35 anni, classe 1982, i tempi dei calendari bollenti e delle relazioni con i calciatori sono ormai lontani. Della storia folle con Ozil (che spendeva fior fior di quattrini per andarla a trovare in aereo ai tempi del Real Madrid) e della nota relazione con l'ex calciatore Matteo Ferrari è rimasto soltanto il piccolo figlio, Aron. Il fisico, però, è rimasto lo stesso e la Yespica non perde occasione per mostrarsi in splendida forma su i social network e anche all'interno della casa, dove la sua "doccia" è diventata subito virale. Gustatevela nella nostra gallery.