Ronald de Boer, allenatore dell'Ajax, ha parlato di Memphis Depay e delle sue difficoltà di approccio con il calcio inglese. La leggenda olandese però crede ancora nella sua esplosione, soprattutto visto il suo passaggio al Lione nell'ultimo mercato: "Memphis è un grande talento, semplicemente non ha funzionato allo United. Ha le sue caratteristiche e forse può essere più intelligente, a volte. Quando le persone si aspettano che tu faccia determinate cose e non le fai, non devi fare altre cose per attirare l'attenzione. Come Aubameyang, l'ho visto in quella tuta blu, brutto, sembrava un pagliaccio, ma è accettato perché sta segnando, così tutti ci ridono su. Ma se invece non stai segnando, la gente dirà che pens più ai vestiti o ad altro. Bisogna essere intelligenti. L'unica cosa che ho pensato quando l'ho visto giocare è che non può tenere il pallone e prendere tempo, in Inghilterra sono molto forti fisicamente e veloci, bisogna adattarsi, ma non lo ha fatto. Ha le qualità per fare bene, ma c'è bisogno di un buon inizio, perchè quando si hanno dei dubbi e questi non se ne vanno la pressione aumenta. Lui è ancora giovane ed è in una grande squadra come il Lione. Può dare una svolta incredibile alla sua carriera, ha le qualità per farlo".