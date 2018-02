Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, conferma che Amin Younes sarà un nuovo giocatore del Napoli a partire dalla prossima stagione. Queste le parole del ds dei Lancieri al Telegraaf: "Secondo le informazioni in mio possesso, Younes ha già firmato con il Napoli. Quindi non c’è la possibilità che possa restare con noi anche nella prossima stagione".



IL PUNTO - L'esterno offensivo del club olandese ha sostenuto le visite mediche con il Napoli, assistendo anche al San Paolo alla sfida contro il Bologna. Sembrava tutto fatto per un suo passaggio in azzurro a gennaio, poi, per motivi personali, ha lasciato la città campana per fare ritorno ad Amsterdam. Nei giorni scorsi lo stesso Younes aveva aperto alla possibilità di rinnovare con l'Ajax ma, stando alle parole di Overmars, non sarà così. Chi vorrà il giocatore dovrà parlare col Napoli.