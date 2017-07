Arrivano notizie rassicuranti dall'Austria circa le condizioni del centrocampista dell'Ajax Abdelahak Nouri, dopo la paura per il collasso subito nel corso dell'amichevole di ieri contro il Werder Brema. Il calciatore olandese, immediatamente soccorso in campo per un'aritmia cardiaca, è stato dichiarato ufficialmente fuori pericolo, ma rimane ricoverato in terapia intensiva per questioni precauzionali, presentando alcuni problemi di natura respiratoria. L'Ajax ha comunicato, attraverso il proprio profilo Twitter, che sarà sua premura rendere note nelle prossime ore eventuali novità circa le condizioni di salute di Nouri.