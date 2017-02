Dopo aver sfiorato l'impresa contro il Tottenham in FA Cup un paio di settimane fa, l'attaccante del Wycombe Adebayo Akinfenwa, famoso per il suo fisico extralarge, è tornato sotto le luci dei riflettori, intervistato dal Daily Star. 10 gol in 33 partite stagionali hanno fatto di lui un uomo mercato, nonostante la sua carta d'identità alla voce anni dica 34. Per lui potrebbero aprirsi delle piste cinesi, ipotesi che non disdegna, tutt'altro, ma che puntualizza non è sicuro di poter accettare, prima deve convincere la sua signora: "Al momento non mi sono arrivate offerte e sto bene dove sono. Certo, la Cina è lontana, ma per quanto mi riguarda, io non mi precludo mai niente. Sarei un folle se rispondessi che non ci andrei mai. Non so cosa ne pensi la mia signora, è lei che decide tutto. A essere onesti, comunque, non c'è solo il denaro."