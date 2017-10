Etrit Berisha, portiere dell'Albania, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo fatto una bella partita ma contro le squadre forti contano sempre i particolari. Il gol subito dipende da una nostra disattenzione e da quel momento in poi la gara si è chiusa. Prima, però, avevamo creato occasioni, mettendo in difficoltà l'Italia. Siamo fiduciosi in vista del futuro. Sì, sta facendo bene e sta crescendo molto. Per l'Atalanta è importantissimo. Stasera sono stato felice di incontrare tanti amici ed ex compagni".