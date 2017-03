Il commissario tecnico dell'Albania Gianni de Biasi, intervistato da Jtv, ha ribadito la propria stima per il capitano azzurro Gianluigi Buffon, che venerdì affronterà con l'Italia la sua Albania: "Penso che Buffon abbia dimostrato negli anni la propria forza, ha già dimostrato che calciatore sia e che abilità abbia per essere ai vertici. Non a caso avevo ammesso di averlo votato come giocatore dell'anno, perchè lo stimo come professionista e speravo che qualcuno mi seguisse. Purtroppo tutti vediamo nell'attaccante e non nel portiere il punto di forza di una squadra, ma Buffon ha grandi qualità ed è un grande uomo spogliatoio. E' un portiere che riesce sempre a togliere le castagne dal fuoco in qualsiasi gara, fa delle parate che permettono alla squadra di vincere. Poi ha grandi doti atletiche e quell'esperienza che fa vivere bene certe situazioni".