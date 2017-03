Gianni De Biasi ha parlato a margine della partita persa dall'Albania contro l'Italia: ''Siamo rimasti in gioco fino al secondo gol, è la cosa più positiva della partita di oggi. Tutto sommato contro una squadra che ha buone qualità, con una condizione straordinaria. Abbiamo avuto una prestazione più che accettabile. Ma bisogna raggiungere anche i risultati. Non avrei cambiato la formazione, nel corso della partita abbiamo giocato con tre moduli''.



IPOTESI DIMISSIONI - Un commento, poi, sul lancio di petardi e fumogeni che ha portato alla sospensione della partita: "Ho visto un'altra realtà che non avevo visto in questi cinque anni. Colpito e addolorato per quanto ho visto, mi dispiace davvero. Ipotesi dimissioni? No, ancora è presto, facciamo passare questa notte, poi parlerò con il presidente".