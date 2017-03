Marco Veronese, vice di De Biasi, ha parlato a Radio Crc di Hysaj: ''Sono contento per il nuovo impiego. C’è differenza di qualità tra Albania e Italia, ma questo non vuol dire che faremo una partita rinunciataria anzi, proveremo ad esaltare le nostre caratteristiche. L’Italia ha molti giocatori offensivi che stanno bene e che in campionato stanno dimostrando il loro valore. Hysaj sta molto bene, è giocatore dell’Albania che ha totalizzato più minuti di tutti e speriamo che anche stasera giocherà ai suoi livelli, come fa col Napoli. Marcatura particolare su Insigne? Di particolare non abbiamo preparato nulla, ma abbiamo studiato le possibilità offensive dell’Italia a proveremo a limitarle''.