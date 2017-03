Demetrio Albertini dice la sua sulla telenovela sulla cessione societaria del Milan a Sky: “Non so quello che succederà, se n’è parlato molto in questi mesi. Devo dire però che è stata una situazione abbastanza imbarazzante in alcuni momenti visto che sembrava si stesse per chiudere e invece il closing è sempre slittato per vari motivi. Dobbiamo solo aspettare. Il closing sarebbe importante non solo per il Milan, ma anche per il calcio italiano e europeo perchè un club come quello rossonero manca molto anche in Europa. Io nel nuovo Milan? Non ho avuto nessun contatto con nessuno. Io ho sempre detto che rientrare al Milan sarebbe un sogno, ma non tutti i sogni si realizzano”.