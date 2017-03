L'ex portiere di Fiorentina, Cagliari e Milan Ricky Albertosi commenta così a Fiorentinanews.com l'andamento in viola dei due estremi difensori viola Ciprian Tatarusanu e Marco Sportiello: 'A mio avviso il dualismo c’entra relativamente, perché c’era anche con Lezzerini e Dragowski prima che arrivasse Sportiello. Tatarusanu sapeva benissimo che se sbagliava molto veniva sostituito, e questo non è mai successo; significa quindi che l’allenatore ha sempre avuto fiducia in lui, e quest’ultimo si è sempre sentito tranquillo anche quando commetteva degli errori. Quello che è certo è che Sportiello sa di avere davanti a se un ottimo concorrente come Tatarusanu, e che il posto è sempre da conquistare. Io però sono un po’ contrario a questo, preferisco che ci sia un titolare e una riserva: non puoi mettere in competizione due giocatori in quel modo, uno deve essere sicuro di essere il titolare e perciò giocare con una certa tranquillità che è fondamentale per un portiere al fine di non commettere errori'.