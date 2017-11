Raul Albiol, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "La Spagna ha fatto un girone bellissimo e poi la Svezia ha eliminato l'Italia. Sono innamorato del calcio italiano e mi dispiace che l'Italia non sia al mondiale. Insigne e Jorginho sono tristi ovviamente ma speriamo che una vittoria contro il Milan gli restituisca il sorriso. Adesso comincia una serie di partite importanti e dobbiamo essere sempre concentrati. Contro il Milan la classifica non conta perchè sono una squadra nuova e ha tanti giocatori di qualità per cui sono stati spesi tanti soldi. Dobbiamo stare attenti e rimanere concentrati perchè può essere molto pericoloso. Vedo il grande fratello spagnolo ma non vedo molta televisione. Se vinco lo scudetto faccio il quinto figlio. Mia moglie mi è stata presentata da un amico in comune e lei non sapeva chi fossi e le ho chiesto subito il numero di telefono. Quello che posso fare oggi non lasciarlo a domani. Lo scudetto è difficile ma abbiamo la mentalità giusta per arrivare primi alla fine. Tante squadre hanno cominciato forte e ci toccherà lottare fino alla fine. Siamo molto vicini alla Juve percheè cresciamo anno dopo anno ma i bianconeri restano favoriti. Dobbiamo stare attaccati a loro fino alla fine e avere una chance a maggio. Dobbiamo vincere le ultime due partite di Champions assolutamente. Non ho visto ancora la nuova maglia ma dicono che sia bellissima. A Napoli si mangia benissimo come in Spagna. Preferisco il patanegra sul crudo italiano. Mi piace molto la sangria ma bevo anche vino e adoro la mozzarella e la pasta fatta in modo semplice ma non so cucinare. Quest'anno abbiamo migliorato la fase difensiva e continuiamo a lavorare per perfezionarci. Dopo l'allenamento e i tanti viaggi, mi piace stare a casa con la famiglia e passare tempo con i miei figli e vedere qualche serie tv o qualche bella partita del campionato spagnolo. Ho visto la partita Italia-Svezia e gli azzurri hanno dato l'anima ed è veramente un peccato che non abbiano raggiunto la qualificazione. Buffon ha vinto il Mondiale con la Nazionale e capisco le sue lacrime perchè sarebbe stato il suo ultimo mondiale. Cercheremo di battere la Juve qui a Napoli. Spero che Reina e Callejon possano andare in Russia e sono contento che Pepe abbia risolto i problemi con la schiena. Sento Insigne parlare in napoletano e mi diverte tanto anche se non capisco niente".