Secondo il Corriere dello Sport, Raul Albiol rischia di saltare anche la partita con il Cagliari dopo il forfait con il Feyenoord. Il centrale del Napoli è vittima di un affaticamento muscolare che dovrà essere valutato alla ripresa degli allenamenti domani.



Nella serata di ieri, in conferenza stampa, l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri si è soffermato sulle condizioni dei suoi due difensori centrali Vlad Chiriches e Raul Albiol: "Vlad sta meglio, ha avuto due problemi diversi alla spalla e al piede: lì per lì si temevano conseguenze pesanti, in realtà solo una fortissima contusione. Raul ha un problema alla schiena, una irradiazione ad un flessore: non gli ha dato buone sensazioni, era rischioso farlo giocare"