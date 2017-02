Raul Albiol, difensore del Napoli, ha parlato della sfida di Champions League tra gli azzurri e il Real Madrid: ''Noi abbiamo giovani con carattere, l'hanno dimostrato. Questo stadio è simile a quello della Juventus, sono partite che piacciono a tutti, giovani o meno. Noi non dobbiamo cambiare il nostro modo di giocare, lavoriamo bene sulla linea con l'aiuto di tutta la squadra. Un pareggio non sarebbe male, è un confronto su 180', ma entriamo in campo per vincere per mentalità. Ronaldo? E' il migliore del mondo, si deve fermare col collettivo. Loro hanno grande qualità, grandi ripartenze, dovremo compattarci e fermare non solo Cristiano ma tanti altri anche. Abbiamo fatto l'Europa League, ora la Champions, ed affrontiamo il Real campione d'Europa. Abbiamo l'opportunità di dimostrare il nostro valore. Sappiamo che qui puoi subire in un secondo, ma dobbiamo avere la mentalità giusta per affrontare una gara complicata e dimostrare la crescita come squadra e come club. Ronaldo è sempre pericoloso, sarà una gara dura contro la squadra campione d'Europa e dovremo fare il massimo per arrivare bene al ritorno. Useremo le nostre armi, il nostro gioco, ma sappiamo che 90' qui sono molto duri''.