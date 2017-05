Non solo Ricardo Rodriguez. Il Milan sta cercando con insistenza anche un terzino destro, Montella avrà bisogno di un laterale di spinta per completare la difesa con Musacchio, Romagnoli e Ricardo Rodriguez. Proposto Zabaleta nelle settimane scorse (andrà al West Ham), c'è anche Andrea Conti nella lista rossonera per cui è stata fatta una prima richiesta all'Atalanta. Ma la valutazione è molto alta, la concorrenza è tanta, per questo il Milan sta sondando anche Aleix Vidal.



LA SITUAZIONE - Vidal rientrerà nei prossimi mesi da un infortunio grave alla caviglia accusato dal Barcellona. Nel club blaugrana ha deluso, potrà andar via a un costo accessibile, così il Milan lo sta trattando per le sue qualità anche offensive nell'interpretare il ruolo di terzino. C'è anche il Siviglia sulle sue tracce, non sarà una corsa facile ma i primi contatti con l'entourage di Aleix Vidal sono partiti: il Milan ci pensa concretamente, alla caccia dell'ennesimo colpo.