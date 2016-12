Il Barcellona, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha fissato il prezzo di Aleix Vidal, terzino spagnolo che vorrebbe lasciare il Camp Nou a gennaio. L'ex Siviglia, infatti, non sta trovando spazio nelle rotazioni di Luis Enrique e a gennaio vorrebbe partire per poter giocare di più. Su di lui c'è l'interesse di diversi club tra cui anche Inter e Galatasaray che, però, per portare via Vidal dal Barcellona dovranno affrontare un esborso di 15 milioni di euro.