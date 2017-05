Jean Alesi, ex pilota Ferrari dal 1991 al 1995, è stato intervistato durante la trasferta a Montecarlo da La Gazzetta dello Sport, a cui ha rivelato il suo amore per la Juve, iniziato in un modo particolare: "E poi un giorno mi arriva una lettera dell’Avvocato Agnelli: era un invito ed era Natale. È così che sono diventato juventino".



MONACO - "Nei giorni precedenti il sorteggio sentivo dire da alcuni juventini che fra Atletico, Real Madrid e Monaco sarebbe stato meglio trovare quest’ultima. Mah. Io dico che questi ragazzi fanno paura, è una squadra non facile, non perfetti in difesa ma hanno un gioco sulle fasce terribile. Non c’è dubbio che la Juventus sia più completa, ma questi ragazzi sono impressionanti. Serve una fase difensiva ancor più attenta di quella vista col Barcellona".



BARCELLONA - "Di questa Juve la cosa che mi piace di più è il gruppo: al Camp Nou non era facile riuscire a non prendere gol da quei mostri".



PIU' ESALTANTE - "Dybala. Da vero tifoso juventino vedo in lui lo stile e lo spettacolo che avevo riscontrato in Zidane".



DYBALA-DEL PIERO - "Lo stile di Paulo è bellissimo, Del Piero ne aveva altrettanto ma lui era proprio un soldato, di classe ma con dentro quella disciplina di cui parlavo prima. Se un giorno Dybala diverrà come Ale bene, ma non succederà in poco tempo".



JUVENTINITA' - "Le racconto come andò. A Imola divento amico di Moreno Mannini, imolese ed ex giocatore della Sampdoria, lui viene a vedere le mie prove e poi mi invita a Genova a guardare la Samp. Lì conosco anche Lombardo, Mancini e Vialli. C’erano quelli sposati e quelli no; Vialli non lo era e quindi passammo insieme alcune belle serate, facendo amicizia. Un giorno, non ricordo di quale anno, mi arriva una lettera di auguri dell’Avvocato Agnelli. Scrive: “Ho saputo che le piace il calcio, spero di vederla a Torino con il suo amico Gianluca Vialli”. Da quel giorno sono diventato tifoso. Finendo per fare anche allenamenti con la squadra e tiri in porta a Peruzzi... Ricordi super».



CHAMPIONS 96' - "La rosa di Marcello Lippi ventuno anni fa era estremamente forte, ma questa di Allegri per me è superiore come gruppo, anche come individualità".



ALLEGRI PILOTA - "E' uno Schumacher: il talento innato con dentro tanto lavoro".



COME SI BATTE JARDIM - "Serve massima attenzione in difesa, credo che Chiellini sarà sollecitato più del solito e poi... mi metto nelle mani di Buffon. Gigi merita il Pallone d’Oro: non alla carriera, ma per le vittorie".



VITTORIA FERRARI O JUVE? - "Spero nella doppietta. Forse è l’anno buono".