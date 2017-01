Felice Evacuo, nuovo attaccante dell'Alessandria, arrivato in prestito dal Parma, si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Arrivare ad Alessandria per me è una grande gioia, sono qui per vincere. In carriera ho vinto cinque campionati e giocato tanti play-off. Arrivo in una piazza e in una squadra che stanno facendo grandi cose. Ho motivazioni immense e non vedo l’ora di cominciare, portando qualcosa di mio per il rush finale. Mi sono piaciute, da subito, la determinazione e l’ambizione, la voglia di arrivare in fondo a un traguardo che dobbiamo conquistare con tutte le nostre forze, restando umili, con il lavoro quotidiano e lottando su ogni pallone. Gonzalez? E’ un piacere e un onore tornare a giocare con Pablo, un fuoriclasse e un amico. Abbiamo fatto bene insieme e non è un mistero l’intesa che ci lega, dentro e fuori dal campo. Adesso, però, c’è da preparare la partita col Piacenza".