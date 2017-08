La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie C. Il colpo del giorno lo firma il Lecce che ingaggia il centrocampista Armellino (contratto triennale) dal Matera per 100mila euro. Ma al botto dell’estate sta lavorando l’Alessandria che è vicino a Cacia (Ascoli): intanto è in arrivo Bunino (Juve, era a Siena).



Girone A: l’Arezzo prende Cellini (Livorno) che, dopo l’infortunio al ginocchio, sarà pronto a ottobre; invece al Renate va Piscopo (Torino), la Viterbese ottiene Sini (Entella), mentre Masucci rinnova col Pisa sino al 2020.



Girone B: la Triestina vuole Della Giovanna (Inter, era alla Ternana) e Lambrughi (Livorno), Bastrini (Cremonese) va alla Reggiana, la Fermana vuole Jallow (Ascoli, era alla Viterbese), il Gubbio è su Rampi (Carrarese), il Teramo ottiene Varas e Bacio Terracino (Lumezzane).



Girone C: bel colpo della Fidelis Andria con Nadarevic (Monopoli); il Catanzaro prende Marchetti (Maceratese), tratta Herrera (Paganese, ex Lecce) e può dare Pasqualoni alla Reggina, che tratta anche Gonzalez (Andria), quindi la Sicula Leonzio si assicura Pollace (Lazio, era al Racing), De Luca (Messina) va al Siracusa, Serra (Cagliari) al Racing Fondi e Greco (Sancataldese) torna all’Akragas.