La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie C. Nel girone A l’Alessandria ci prova per Sarno (Foggia) e Scavone (Parma). Scatenata la Lucchese che piazza un tris di acquisti: Magli (AlbinoLeffe), Razzanelli (Poggibonsi) e Pagnini (Spezia). Contini risolve con la Carrarese per motivi familiari. Blitz Livorno per Pirrello (Palermo), anticipata la Pistoiese che si consola con Luperini (Cremonese).



Nel girone B Lanini (Juve) al Vicenza. Andreoni (Lugano) firma con il Bassano. Il Pordenone prende Nunzella (Parma). Solini (Carpi) al Modena che ci prova per Evacuo (Parma). Crocchianti (Spezia) va alla Reggiana che prolunga fino al 2019 i contratti di Genevier, Bovo e Carlini. Figlio d’arte per il Gubbio: Paramatti (Bologna).



Nel girone C De Giorgi (Taranto) si accasa alla Fidelis Andria che cede Onescu al Catanzaro. Infine Stanco (Cremonese) può andare al Trapani.