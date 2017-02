Non solo Gea, Calciopoli e calciatori. C'è altro nella vita di, agente e figlio dell'ex direttore generale della Juventus, finito al centro dello scandalo che nel 2006 ha portato alla retrocessione del club di corso Galileo Ferraris in Serie B, alla radiazione del padre e a quattro anni di squalifica, poi ridotti a due, per lui.(foto da Chi), ex fiamma e madre della figlia di Mario Balotelli.Il passato, però, è stato duro da superare, come svelato dallo stesso procuratore nel libro "Figlio Di: la mia vita nel mondo del calcio nonostante tutto", di cui oggi Il Mattino ha pubblicato alcune anticipazioni: ". Tanti cari saluti, tutto sommato è stato bello.. Se sono vivo devo ringraziare i miei figli, la medicina di tutto, le mie due enormi lacrime di felicità".. Ilaria? Andammo insieme a Parigi a bordo di un aereo privato, ma alla fine andai in bianco. Fu il cazzeggio di un trentenne.. Maradona chiese 5 milioni attraverso Bagni, che ne curava allora gli interessi: una cifra da fuori di testa. Durante la trattativa che portò Lavezzi al Paris Saint-Germain,. Inoltre, il presidente del Napoli disse a Leonardo: ‘fammi regalare dall’emiro del Qatar un appartamento allo One Hyde Park di Londra. So che è suo pure quello’. Niente regalo, però. Anche su Ghoulam ci furono screzi col numero uno del club partenopeo: ‘mollate subito Moggi, io con quello non voglio avere niente a che fare’. Ma alla fine è rimasto con me.".