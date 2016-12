Uno tira l'altro. Dopo i rinnovi di Rugani, Bonucci e Sturaro (aspettando quello di Dybala) la Juventus è pronta a blindare anche Alex Sandro. Qualcuno aveva storto un po' il naso quando, nell'agosto del 2015, il club bianconero aveva investito ben 26 milioni di euro per acquistare dal Porto il cartellino del terzino sinistro brasiliano. Che invece sta dimostrando sul campo di valere tutti questi soldi, anzi il suo valore di mercato è aumentato ancora fino a diventare il più alto tra i calciatori che giocano nel suo ruolo insieme all'austriaco Alaba del Bayern Monaco.



CHE NUMERI! - Alex Sandro, 26 anni il prossimo 26 gennaio, ha segnato un gol e servito tre assist in questo campionato. E' sotto contratto fino a giugno 2020 con un ingaggio da 2,8 milioni di euro netti a stagione: la Juve è disposta a offrirgli un prolungamento fino al 2021 con tanto di aumento di stipendio fino a 3 milioni e mezzo all'anno. Senza l'inserimento di alcuna clausola di rescissione, sperando così di spegnere le sirene inglesi provenienti da Manchester, dove Guardiola e Mourinho farebbero carte false pur di portarlo in Premier League. Intanto se lo gode Allegri, che non vede l'ora di riaverlo a disposizione dopo l'infortunio muscolare in Supercoppa a Doha.