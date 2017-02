Ragionare per assoluti è un esercizio sempre molto rischioso, specialmente nel mondo del calcio dove un giorno sei un fenomeno e quello dopo uno dei tanti brocchi in circolazione.Quello che non possiamo dire con certezza è che sia lui, in questo momento, il terzino sinistro più forte del mondo.Non a caso, ieri, sera, Allegri ha cambiato 3/4 della difesa scesa in campo contro il Porto: l'unico superstite, guarda caso, era lui. Per essere il migliore di tutti, però, c'è da fare i conti anche con gli altri.non proprio gli ultimi due arrivati su piazza.