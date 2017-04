C'è una statistica impressionante che riguarda Alex Sandro nella sua straordinaria prestazione contro il Barcellona. Il terzino della Juventus ha vinto più tackle di Mathieu, Piqué, Umtiti e Sergi Roberto messi insieme durante la sfida tra i bianconeri e i blaugrana. In più, il brasiliano è stato uno dei migliori in campo anche sotto l'aspetto dei chilometri percorsi. "Un fenomeno, un giocatore di una completezza unica", ha scritto il quotidiano brasiliano Globo che lo aspetta in nazionale. E sul web, tantissimi attestati di stima: tutti pazzi per Alex Sandro.