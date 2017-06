Sul perché la Juve nonostante la crescita esponenziale degli ultimi sei anni sia ancora una tappa di passaggio dei vari – veri – top player, si parla da tempo e ancora a lungo se ne parlerà. Ammesso che si possa giungere ad una conclusione che porti ad una soluzione, nell'immediato c'è da gestire una serie di emergenze che stanno inevitabilmente stravolgendo le strategie di mercato. Ed in questo senso, la reale preoccupazione in casa Juve è legata alla situazione di Alex Sandro. Che pure negli scorsi mesi sembrava vicinissimo al rinnovo, a quello stesso rinnovo che in questi giorni la Juve ha riproposto alzando ulteriormente la proposta legata all'ingaggio quasi raddoppiato rispetto agli attuali 2.8 milioni netti. Niente da fare: col passare dei giorni, filtra sempre più pessimismo, al contrario di quanto trapela dall'ambiente del Chelsea. Alex Sandro infatti avrebbe ormai fatto capire di essere pronto a cambiare aria e non tornare più indietro sulla propria decisione. Impareggiabile la proposta di Antonio Conte, da oltre 7 milioni netti a stagione. E non sarebbe nemmeno una questione meramente economica, con Alex Sandro che nonostante gli ultimi disperati tentativi della dirigenza bianconera non sembra più voler fare retromarcia dalla richiesta di essere ceduto e di poter sposare in particolare la causa del Chelsea.

SI TIRA LA CORDA – Rifiutata una prima offerta da quasi 60 milioni di euro, è atteso da giorni un rilancio del Chelsea vicino ai 70 milioni. Un rilancio che a questo punto potrebbe andare a segno, considerando come nel frattempo i tentativi di Marotta e Paratici per convincere il brasiliano a rimandare di almeno una stagione la partenza abbiano ormai una percentuale di speranza ridotta al lumicino. In questo contesto, ecco che in casa Juve la speranza è almeno quella di poter archiviare in fretta la pratica, per potersi riversare con decisione e casse piene su un mercato che si sta trasformando rapidamente nel più complicato delle ultime stagioni. E per le alternative il casting è pronto a infiammarsi, esattamente come sulla fascia destra. Un altro Alex Sandro sostanzialmente non c'è, possibile che quindi si proverà a limitare i danni per poi spostare questo extrabudget in entrata magari in altre zone del campo dove al contrario gli obiettivi non mancano. L'erede designato dalla rete di osservatori sarebbe sempre Mendy del Monaco, ma la richiesta da quasi 50 milioni del club monegasco ha già fatto virare verso altri obiettivi più accessibili: dai sempre attuali Darmian e De Sciglio fino alla suggestione Guerreiro, passando dalla doppia ipotesi Spinazzola nonostante il muro dell'Atalanta o allo svincolato Clichy in uscita dal City che pure sta valutando offerte milionarie da altri mondi calcistici.



@NicolaBalice