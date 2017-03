Un colpo importante. Far sognare e soprattutto rinforzarsi per davvero, nei piani di Suning ci sono investimenti sostanziosi per la prossima estate per la nuova Inter, questa non è più una notizia. Eppure, l'assalto ai grandi obiettivi è già partito a livello di contatti, informazioni, dialoghi. Non ancora vere e proprie trattative. Uno dei nomi più altisonanti su cui si sta lavorando in maniera quasi sotterranea è sicuramente Alexis Sanchez, il gioiello dell'Arsenal con il contratto a scadenza nel giugno del 2018.



CONTATTI PARTITI - La dirigenza nerazzurra ha avviato i primi contatti, Sanchez è un obiettivo reale ma decisamente complesso. Le caratteristiche sono ritenute perfette da tutti, in casa Inter: conosce molto bene la Serie A, è nel pieno della sua maturità (28 anni compiuti da poco), ha dimostrato di essere determinante in un campionato come la Premier con il suo Arsenal, può giocare da ala in un 4-3-3 ma anche da seconda punta più vicina a Mauro Icardi. Il classico uomo giusto al posto giusto; col contratto a scadenza tra un anno a fare da assist. Così è nata l'idea dell'Inter, che ha iniziato da qualche settimana ad approfondire la questione Sanchez.



DUE OSTACOLI - Investire sul cartellino non sarebbe un grosso problema per Suning, specialmente avendo il giocatore dalla propria parte. Ma proprio qui sorgono i problemi: Alexis all'Arsenal guadagna circa 8/9 milioni di euro all'anno, può arrivare anche a sforare il muro dei 10 milioni di euro con premi e bonus, singoli (gol, presenze) o di squadra. Garantirgli uno stipendio del genere significherebbe creare malumori nello spogliatoio, l'Inter vuole assolutamente evitare dopo aver appena riorganizzato il monte ingaggi; ecco perché si sta studiando una soluzione alternativa da proporre al cileno tra con diritti d'immagine e bonus, ma difficilmente un ingaggio fisso da 5,5/6 milioni potrà bastare. Anche perché la concorrenza è molto seria: la Juve segue Alexis da tempo e viene continuamente accostata a lui, ma c'è soprattutto il Chelsea di Antonio Conte sulle sue tracce. Al di là degli accostamenti dell'ex ct azzurro all'Inter, nella pianificazione della prossima stagione per i Blues c'è anche il nome di Sanchez tra i possibili colpi da mettere a segno. L'Arsenal non vorrà liberarlo in favore del Chelsea, ma è sicuramente un ostacolo in più alla difficile corsa dell'Inter. Che sogna Sanchez e si sta già organizzando quantomeno per provarci.