Il suo nome torna praticamente sempre. Il ricordo che ha lasciato Alexis Sanchez in Italia è quello di un talento puro, purissimo, volato al Barcellona poi all'Arsenal dove è diventato un top player di livello internazionale. E adesso, l'accostamento all'Inter e alla Juventus per un ritorno di fiamma in Serie A: l'assist arriva dal suo attuale contratto, a scadenza nel giugno 2018 e ancora non rinnovato nonostante i tentativi continui di Arséne Wenger nel trovare un'intesa ancora da discutere. Ecco perché tra gli investimenti di Suning e i nuovi colpi della Juve può tornare di moda, i rumors anche dall'Inghilterra sono continui. Ma se il sogno fosse... una follia?



INGAGGIO MOSTRUOSO - Il vero problema dell'operazione Sanchez, infatti, rischia di essere il costo del suo ingaggio. Oltre a un cartellino valutato oltre i 45/50 milioni di euro, il Nino Maravilla all'Arsenal guadagna circa 11 milioni di euro all'anno più premi e bonus, così è diventato uno dei giocatori più pagati dell'intera Premier League. E le sue richieste non andrebbero al ribasso, anzi: quattro o cinque anni di contratto a un minimo di 11 milioni a stagione, al lordo, sono circa 22 milioni all'anno solo di stipendio per il cileno. Con un quinquennale, si sforerebbero i 100 milioni di progetto ingaggio. Tanti, troppi per Juventus e Inter che hanno un tetto stipendi nettamente più basso (Higuain guadagna 7,5 milioni all'anno, Icardi arriva a quota 6 milioni) e si ritroverebbero a dover ridiscutere i contratti di tanti top player già presenti in rosa. Ecco perché il sogno Sanchez, ad oggi, rischia di trasformarsi davvero in una follia.