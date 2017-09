La vera reginetta dell'estate 2017 è stata lei, protagonista indiscussa tra calciomercato e motori (Moto GP e Formula 1): si tratta di Alice Brivio, una delle ragazze della trasmissione di calciomercato di Sportitalia ma anche una tra le ombrelline più di grido dell'ultima stagione.



"Per vivere ci vuole passione" è il suo motto, campeggiante sulla pagina Instagram, dalla quale si può apprezzare tutto lo splendore della ragazza: non tifa una squadra in particolare, anche se il nonno era un accanito sostenitore della Juventus e le ha trasmesso questa sua passione. Considera Del Piero come un pezzo di storia del calcio, ma il suo sport preferito sono i motori, come dichiarato in un'intervista alla Gazzetta di Parma: "Sono una grandissima appassionata di motori. Quando c’è stata la possibilità di diventare un'ombrellina non mi sembrava vero: poter fare della mia passione il mio lavoro è stato un sogno. Quest’anno sono già stata a Le Mans e al Mugello, credo che sarò anche a Misano. Ho seguito anche le due tappe italiane della Superbike e il motocross a Ottobiano. Il mio pilota preferito? Valentino Rossi ha fatto sicuramente la storia di questo sport, ha dato adrenalina a tutti con le sue battaglie in pista ma tifo per Maverick Viñales: lo considero un ottimo pilota e anche un bravo ragazzo".



Non solo sport, per Alice, grande appassionata di Harry Potter: "Sono laureata in lingue e sto studiando per prendere anche la magistrale. Voglio ultimare il mio percorso di studi e magari prendere il tesserino da giornalista". Nella sessione di mercato appena conclusa, è stata già indiscussa protagonista, sia durante l'estate che nell'ultimo giorno all'Hotel Me, sede delle compravendite a Milano. Insomma, una ragazza a tutto tondo: vedere per credere!