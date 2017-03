Alisson, portiere della Roma e del Brasile, ha parlato del suo futuro: ''Sono al 100%, mi sono allenato bene in Italia. Ho avuto la possibilità di giocare diverse partite. Non è il massimo, io voglio giocare sempre, sia con la Roma che con la nazionale, ma ho giocato una partita ogni settimana negli ultimi ventuno giorni e così arrivo qui con il ritmo gara giusto. Ora penso alla nazionale, ma a fine stagione deciderò quello che sarà meglio per me, per la Roma e per la Seleçao''.