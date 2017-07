“La Juve è sempre una squadra forte. Hanno perso due giocatori fortissimi come Bonucci e Dani Alves, che è un mio compagno di nazionale ed è fortissimo. Ma restano una squadra fortissima, dobbiamo fare il nostro meglio per stare a loro livello e a quello delle altre squadre". Alisson, portiere della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Come annullare i 4 punti dello scorso anno? Vincendo tutte le partite, ma per fare questo dobbiamo lavorare forte. Lo stiamo facendo, vogliamo vincere sempre. Voglio fermarmi qui e prendere la numero uno. E' un anno speciale per la Roma, c'è anche il Mondiale, giocheremo la Champions, la Serie A e la Coppa Italia. Voglio fare il mio meglio per la squadra e magari portare uno scudetto per la Roma o comunque un trofeo. Mi aspettavo di giocare di più, sono arrivato qui per giocare poi c'è stata una decisione del mister e io la rispetto. Non ho giocato quanto volevo ma mi sono allenato al massimo e ho avuto la nazionale. Di Francesco è un bravo allenatore, sa sistemare le squadre e gestirle in campo e fuori".