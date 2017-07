L'allenatore del Nizza Lucien Favre ha parlato della situazione del centrocampista classe '91 Jean-Michel Seri, giocatore seguito anche dalla Roma, che non si è presentato al raduno del club: "L’assenza di Seri? Ci raggiungerà presto. Per il momento si sta allenando a casa e fossi nel club non lo multerei. Non servirebbe a niente".