Ian Holloway, tecnico del QPR, ha parlato della situazione di Ravel Morrison, centrocampista in prestito dalla Lazio: ''Se Ravel non lavora duramente come gli altri, non giocherà. Mi piace molto il ragazzo, ma deve lavorare sodo e deve essere puntuale. In passato non è stato facile per lui. Quando sei talentuoso come lui, a volte è quasi una maledizione. Ma penso al mio gruppo, a come siamo: se riusciamo a essere coerenti con lui, vedremo il meglio che sa dare. Altrimenti, se ne torna alla Lazio. E’ molto semplice la cosa. Voglio che desideri davvero stare con noi''.