Si parla sempre di Brasile e Argentina, ma anche dall’Est Europa arrivano giocatori di talento in grado di incidere positivamente sulle prestazioni della propria squadra. Hanno tutti delle caratteristiche in comune: prendono il lavoro seriamente, parlano poco ma fanno sentire la propria voce in campo, giocano per il collettivo, spesso rappresentano un ottimo investimento e una garanzia in termini di rendimento. In questa stagione la Serie A ha visto l’ascesa di diversi calciatori dei Balcani e dell’Est, nomi contesi da diversi club e di conseguenza al centro del prossimo mercato estivo.



TRA I PIÙ INCISIVI – Un nome più di tutti ha conquistato le prime pagine, e si tratta di Edin Dzeko. Giocatore rinato alla Roma grazie a Spalletti, il bosniaco ha segnato 33 reti stagionali ed è un giocatore decisivo per i giallorossi. Spostandoci in Croazia troviamo Ivan Perisic e Mario Mandzukic. Il primo, ala sinistra dell’Inter, è il giocatore che fa la differenza in campo per tecnica e qualità, inoltre arriva spesso alla conclusione (9 le reti segnate finora). “Mr No Good” invece, pur essendo un attaccante, sta dimostrando di sapersi reinventare ottimamente sulla fascia. Grande spirito di sacrificio per lui, che è divenuto il trascinatore di squadra e tifosi, dando sempre il massimo sul terreno di gioco. Si unisce al gruppo croato Kalinic, l’attaccante più pericoloso della Fiorentina: se lui non gira, la squadra lo segue a ruota.



DECISIVI E DI PROSPETTIVA - A Roma, sponda Lazio, non si può non nominare Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo classe 1995 è una pedina fondamentale del gioco di Inzaghi, ha messo a segno 7 assist, 7 gol, ed è in forte crescita. Sempre alla Lazio troviamo un nome di prospettiva, Thomas Strakosha, portiere classe '95 dell'Albania, dalla maturità invidiabile tra i pali e titolare inamovibile. Tra i maggiori talenti da tenere d’occhio ci sono poi due giocatori della Repubblica Ceca: All’Udinese gioca Jakub Jankto, centrocampista classe 1996, caratterizzato dalla forte personalità e dal tiro potente. Altro ceco è Patrik Schick, anche lui classe 1996. L’attaccante della Sampdoria sta affascinando tutti, sotto la guida di Giampaolo è maturato molto e sta diventando sempre più incisivo, anche sotto porta: 10 gol in 27 presenze al primo anno in Italia.



AL CENTRO DEL MERCATO – Ivan Perisic è uno degli obiettivi del Manchester United, con Mourinho che preme per portarlo in Premier. L’Inter però non lo lascerebbe partire a meno di 60 milioni di euro. Su Milinkovic-Savic c’è invece la Juventus che lo monitora da anni. La Lazio proverà a blindarlo aumentandone l’ingaggio a 1 milione di euro a stagione, ma anche Sergej ha lanciato segnali positivi a Lotito: dopo il gol segnato alla Roma in Coppa Italia, il serbo ha indicato lo stemma laziale come a dire “C’è solo la Lazio”, ma i bianconeri non lasceranno perdere facilmente. La Juve è anche fortemente interessata a Jantko, ma dovrà battere la concorrenza dell’Inter, e si prospetta un asta davvero intensa nella quale l’Udinese farà l’affare, tenendo conto che è arrivato dall’Ascoli per 1 milione di euro. Super plusvalenza in vista anche per la Sampdoria, che è arrivata a Schick per soli 4 milioni di euro. Sul ceco ci sono diverse squadre di Premier, la Juve e l’Inter, sarebbe disposta a pagare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro che presto potrebbe salire a 50. Infine c’è anche Mandzukic, a cui è interessato il Marsiglia, con l’ex Evra che ha contribuito alla buona pubblicità, ma non è da escludere un passaggio in Premier o in Cina. L’estremo oriente potrebbe anche essere la meta futura di Kalinic.