Non può certo considerarsi fortunata e positiva sin qui l'esperienza inedita nel nuovo campionato di una vecchia conoscenza della Juventus, Carlitos Tevez. Arrivato lo scorso gennaio allo Shanghai Shenhua per oltre 10 milioni di euro ma soprattutto a fronte di un ingaggio da 40 milioni annui, l'Apache ha segnato soltanto 3 reti in 13 partite. E sono arrivate le due presidente dello Shanghai Shenhua Wu Xiaohui a Shanghai TV: "La nostra idea era quella di avere in squadra una stella, un calciatore di grande qualità che potesse influire su tutto le ambiente. Lo avevo visto alla Juventus, era un leader. Le caratteristiche di Tevez corrispondevano a queste condizioni, ma la sua scadente preparazione invernale, in vista del campionato ha comportato un basso livello di forma. Il che non ha permesso di soddisfare le nostre aspettative". Che bordata...