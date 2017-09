e, con ragione, oggi a Madrid non si parla d'altro, nel bene e nel male. Per i Colchoneros è una vera e propria, dà un'idea di quanta rilevanza abbia l'inaugurazione dello- Il nuovo stadio, che metterà a disposizione dei tifosi, deve il suo nome a un mix tra storia e strategia commerciale. Il nomeè stato inserito grazie all'apporto finanziario del gruppo immobiliare cinese che porta lo stesso nome, e che permetterà all'Atletico d'incassare. Il terminesi rifà al vecchio stadio che ospitò la squadra dei Colchoneros tra il 1923 e il 1966.: a molti quel Wanda che ai meno giovani ricorda il titolo di una commedia americana degli anni ottanta, non è piaciuto proprio, ma è naturale che in tempi in cui gli sponsor fanno il bello e il cattivo tempo nel calcio, e non solo, una concessione da parte della dirigenza andava fatta, e sicuramente al calcio d'inizio ci si dimenticherà del nome e degli sfottò da parte dei cugini del Real.- Nonostante il nuovo Metropolitano sia un vero gioiello, per molti tifosi dell'Atletico non è stato facile accettare l'addio al buon vecchio, e non solo per motivi prettamente nostalgici. Il vecchio campo, adagiato sulle rive del Manzanarre, si trovava in una zona più vicina al cuore della città rispetto al decentrato Wanda, e in questi ultimi giorni si sono ripetute a più riprese le, e se è vero che sononon si può negare che siano pochi per i 68 mila spettatori di cui il Metropolitano è capace. La stessa società biancorossa ha invitato i propri tifosi adi questa sera, un vero e proprio colpo alle abitudini spagnole di arrivare alla partita cinque minuti prima del calcio d'inizio.- Al di là delle difficoltà logistiche, è sicuro che los hinchas - i tifosi, come li chiama Simeone - dell'Atletico riempiranno lo stadio in questa prima partita ufficiale, per cui è stato prevista la. E sono già aperte le scommesse su chi segnerà il primo gol nel nuovo stadio. Se il giorno dell'inaugurazione del Vicente Calderon, il 2 ottobre del 1966, fu una vera e propria leggenda dell'Atletico ad averne l'onore, l'indimenticato, il tecnico del "Ganar, ganar y ganar", la prima rete, assolutamente non ufficiale, del Wanda Metropolitano l'ha marcata, che in occasione del primo allenamento dei suoi dirigendosi ai giocatori ha detto: "Il primo lo metto io," tirando poi il pallone nella porta vuota. L'attesa però è per chi segnerà la prima rete ufficiale, sperando che sia un giocatore dell'Atletico e non del Malaga a farlo. La speranza da parte di molti è che a farlo sia un altro idolo dei tifosi colchoneros, quelcresciuto nella primavera della squadra e da sempre conosciuto come "El Niño". Non sarà facile, perché con ogni probabilità Torres stasera partirà dalla panchina, ma si sa, gli dei del calcio amano le sorprese.- Com'era logico aspettarsi saranno moltissimi gli ospiti d'onore di questa attesa inaugurazione. Si è già detto della presenza del Re di Spagna, ma saranno molte ledell'Atletico che saranno presenti questa sera. L'unico segreto finora ben custodito dalè chi darà il calcio d'inizio inaugurale. C'è chi ha suggerito che la storia si ripeta: in occasione dell'inaugurazione dello storico stadio Metropolitano, nel 1923, fu il nonno dell'attuale Re Felipe VI, Giovanni di Borbone, a darlo, ma pare difficile che il nipote faccia altrettanto. Chi avrà l'onore di farlo rimane un mistero, almeno fino alle 20,45 di questa sera.