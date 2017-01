Laha rilasciato negli ultimi giorni un. Il massimo organismo continentale ha analizzato i bilanci, la sostenibilità e i margini di sviluppo dei club dei più importanti campionati nazionali da cui è emerso un dato preoccupante.

NOVE CLUB TROPPO RICCHI - Come confermato dal presidente dell'UEFA Ceferin in quanto custode del calcio in Europa l’Uefa deve rimanere vigile e prendere atto delle tendenze meno positive evidenziate nella relazione, come un ritorno alla forte crescita dei salari e la crescente concentrazione di sponsorizzazioni e ricavi commerciali tra una manciata di club”. In particolare sono 9 i club "troppo ricchi" rispetto agli altri: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona e PSG



L'ITALIA TRASCINA VERSO IL BASSO - L'unico club in trend positivo in Italia è la Juventus, ma il campionato italiano rappresenta una zavorra per il movimento europeo. Il deficit accumulato dai suoi club è pari a 259 milioni anche se il dato è in crescita anche grazie al Fair Play finanziario.